Yunanistan'da Filistin'e Destek Grevi Düzenlendi

Yunanistan'da, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek amacıyla grev yapıldı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren ve Filistin ile dayanışma içinde olan birçok inisiyatif, bugün için grev çağrısı yaptı.

Grev kapsamında başkent Atina'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Şehir merkezinde buluşan eylemciler, Parlamento binasına yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.