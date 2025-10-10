Haberler

Yunanistan'da Filistin'e Destek Grevi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı dayanışma amacıyla bir grev gerçekleştirildi. Atina'da yapılan yürüyüşte, eylemciler Filistin bayrakları taşıyarak 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Yunanistan'da, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek amacıyla grev yapıldı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren ve Filistin ile dayanışma içinde olan birçok inisiyatif, bugün için grev çağrısı yaptı.

Grev kapsamında başkent Atina'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Şehir merkezinde buluşan eylemciler, Parlamento binasına yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı

Hakkındaki iddia doğru çıktı
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.