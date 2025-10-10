Yunanistan'da Filistin'e Destek Grevi Düzenlendi
Yunanistan'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı dayanışma amacıyla bir grev gerçekleştirildi. Atina'da yapılan yürüyüşte, eylemciler Filistin bayrakları taşıyarak 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.
Yunanistan'da, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek amacıyla grev yapıldı.
Yunanistan'da faaliyet gösteren ve Filistin ile dayanışma içinde olan birçok inisiyatif, bugün için grev çağrısı yaptı.
Grev kapsamında başkent Atina'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Şehir merkezinde buluşan eylemciler, Parlamento binasına yürüdü.
Filistin bayraklarının taşındığı eylemde "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel