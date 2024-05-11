Yunanistan'da Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Yunanistan'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto için başkent Atina'da bir araya geldi.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için protesto düzenledi.

Gösteride, "Filistin'e Özgürlük" sloganları atıldı. Öte yandan göstericiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "Hydra" fırkateyninin de bölgeden çekilmesi için çağrıda bulundu.

AA muhabirine konuşan Vasilis Maçukas, "Büyük Yahudi soykırımından sonra 21'inci yüzyılda yeni bir soykırıma izin veremeyiz. Vatanları çalınan Filistin halkı ile dayanışma içindeyiz. Bu soykırımın sona ermesini istiyoruz." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır Yunanistan'da yaşayan Tunus asıllı Delel Zaruk da Filistin'e destek için eyleme katılanlar arasındaydı.

Zaruk, "Bu eylemin temel sebebi İsrail'in Refah'taki işgali. İsrail Refah'taki insanların bölgeyi tahliye etmesini istiyor ve insanların gidecek başka bir yeri yok. Ayrıca, biz Filistin'i her zaman destekledik. 75 yıldır bu böyle. Kuzey halklarının baskısı ve adaletsizliğine de karşı olduğum için buradayım." diye konuştu.

Eylemciler, daha sonra Atina Üniversitesine kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.