Yunanistan'da Feribot Karaya Oturdu, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

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Eğriboz Körfezi'nde karaya oturan feribottan tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kazada yaralanan yok.

ATİNA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yunanistan'da içinde 105 yolcu ve 9 mürettebat bulunan bir feribot, Eğriboz Körfezi'ndeki küçük bir adacık yakınlarında karaya oturdu.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre salı günü akşam saatlerinde bir kayalığa çarptıktan sonra hareket edemez hale gelen feribot, yavaş yavaş su almaya başlayarak hafif şekilde yana yattı.

Yunanistan'ın resmi ERT News televizyonu, tüm yolcuların Sahil Güvenlik gemileri ve özel tekneler aracılığıyla güvenli şekilde Nea Stira'ya tahliye edildiğini ve kazada yaralanan olmadığını bildirdi.

Denizcilik Bakanlığı, kaptanın olayı derhal rapor etmediğini, bir vatandaşın yetkilileri uyarması üzerine tahliyenin hızla başlatıldığını açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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