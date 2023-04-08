Yunanistan'da eski Göç Bakanı Muzalas, çelik çitin sığınmacıları engelleyemeyeceğini söyledi

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Göç ve İltica Bakanı olarak görev yapan Yannis Muzalas, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırına kurulan çelik çitin "geçişleri sadece bir süreliğine yavaşlatacağını" belirtti.

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Göç ve İltica Bakanı olarak görev yapan Yannis Muzalas, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırına kurulan çelik çitin "geçişleri sadece bir süreliğine yavaşlatacağını" belirtti.

Gazetecilik bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Muzalas, sığınmacıların kısa bir süre içinde başka geçiş yolları bulacağını söyleyerek, sığınmacıların özellikle adalara yöneleceklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in çelik çitin yapımı için Avrupa'dan fon bulamadığının altını çizen Muzalas, "Asıl konu çit değil. Asıl konu göç konusunu yönetmek için politika üretmek." ifadelerini kullandı.

Muzalas daha önce de çelik çitin sığınmacı geçişlerini engelleyemeyeceğini belirterek, "Şu anda 65 ülkede çelik çit var ve sığınmacı geçişleri hiçbir şekilde engellenemedi. Aksine geçişler ikiye katlandı." ifadelerini kullanmıştı.