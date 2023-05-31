Yunanistan'da Eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangolos Vefat Etti

Yunanistan'da PASOK partisi hükümetlerinde birçok kez bakanlık yapan Theodoros Pangolos'un hayatını kaybettiği bildirildi. Pangolos, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.