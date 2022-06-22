Yunanistan'da erken seçim hazırlıkları

Yunanistan'da ana muhalefet erken seçim hazırlıklarına başladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), dünkü idari kurul toplantısında, 38 üyesine genel seçim hazırlığı için görev dağıtımı yaptı.

Toplantıda ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, erken genel seçimin eylülde düzenlenme ihtimaline ilişkin konuştu.

Eylülde seçime gidilebilmesi için erken seçim tarihinin şimdiden açıklanmasını isteyen Çipras, hükümetten, Ulusal Dış Politika Konseyinin tüm siyasi partileri seçim öncesi dönemde ulusal konulara ilişkin sürekli bilgilendirmesini talep etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise capital.gr isimli haber portalına verdiği röportajda dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini belirterek "Ancak gerilimin büyük olduğu uzun bir seçim öncesi dönem oluşmaması için herkesi gerilimi artırmamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Aksi halde vatandaşların siyasete ilgisini kaybedebileceğini savunan Miçotakis, Fransa'daki seçimleri örnek vererek, seçime katılım oranının düşük olabileceğine işaret etti.

Erken seçim tarihi için öngörüler

Kontra TV'ye konuşan iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin milletvekili Vasilis Yogakas, 25 Eylül veya 2 Ekim'de ülkenin erken seçime gidebileceğini öngördüğünü ifade etti.

Yunanistan'da son genel seçim Temmuz 2019'da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli Meclis'te 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti.