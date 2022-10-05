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Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı

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Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan emekliler, Başbakanlık binasına doğru yürüdü.

Emekliler eylemde, en düşük emekli maaşının 384 avrodan 650 avroya çıkarılması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için devlet hastanelerine ek personel alımı yapılması ve ülke olarak insani yardım dışında hiçbir savaşa müdahil olunmaması gibi taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Başbakanlık Parlamento Yunanistan Güncel Haberler

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