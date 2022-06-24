Yunanistan'da emekliler eylem yaptı
AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.
Son dönemdeki hayat pahalılığına dikkati çeken emekliler, Atina merkezinde toplanarak Meclis'e yürüdü.
Emekliler, hükümetten maaşlarının artırılmasını talep ederken, sağlık sisteminin güçlendirilmesini ve hayat pahalılığı sorununa karşı önlem alınmasını istedi.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel