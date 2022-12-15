Yunanistan'da Ekonomik Kriz Noel Alışverişlerini de Vurdu Güncel Haberler ATİNA, 15 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ermou caddesinde bulunan bir mağazayı ziyaret eden insanlar, 14 Aralık 2022. Enerji krizinin körüklediği hızla artan enflasyon, son aylarda Yunan halkının tatil dönemi öncesinde satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. ATİNA, 15 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ermou caddesinde bulunan bir mağazayı ziyaret eden insanlar, 14 Aralık 2022. Enerji krizinin körüklediği hızla artan enflasyon, son aylarda Yunan halkının tatil dönemi öncesinde satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yunanistan Aralık Güncel Haberler

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