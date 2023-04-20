Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü
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Yunanistan'ın Lakonia bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan'ın Lakonia bölgesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Lakonia bölgesinde Mani sahilinde yaklaşık 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi.
Acil durum ihbarı alan ekiplerin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, teknede bulunan bir düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin yapılması için göçmen merkezine götürüldükleri bilgisine yer verilen açıklamada, ekiplerin, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.