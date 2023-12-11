Yunanistan'da düzensiz göçmenin cesedi otomobilin bagajında bulundu
Yunanistan'ın Larisa kentinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilin bagajında 59 yaşındaki bir göçmenin cesedi bulundu. Ölen kişinin vücudunda yaralar olduğu belirtildi.
Yunanistan'ın Larisa kentinde, düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bagajında 59 yaşındaki bir göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Larisa'da polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
59 yaşındaki düzensiz göçmen ise söz konusu aracın bagajında ölü bulundu.
Ölen kişinin vücudunun değişik yerlerinde yaraların olduğu kaydedilen haberlerde, araç şoförünün ise kaçtığı aktarıldı.