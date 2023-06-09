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Yunanistan'da dün yaşanan depremin ardından bir sahilde kısmi çökme yaşandı

Yunanistan'da dün yaşanan depremin ardından bir sahilde kısmi çökme yaşandı

Güncel Haberler

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 160 kilometre kuzeyindeki Atalanti kasabasında dün yaşanan depremin ardından, bir sahilde şekil değişikliğinin meydana geldiği bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 160 kilometre kuzeyindeki Atalanti kasabasında dün yaşanan depremin ardından, bir sahilde şekil değişikliğinin meydana geldiği bildirildi.

Yunan basınında yer verilen fotoğraflarda, Atalanti'nin karşısındaki Eğriboz Adası'ndaki bir sahilde, dün yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından kısmı çökme yaşandığı görüldü.

Haberlerde, denizin altında toprak kayması olabileceği belirtilerek uzmanların bölgede araştırma yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

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