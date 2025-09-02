Yunanistan'da Demografik Kriz Nedeniyle Yüzlerce Okul Kapatılıyor

ATİNA, 2 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'da ülkenin demografik durumunun kötüleşmesiyle öğrenci sayısında yaşanan düşüş, yüzlerce okulun kapanmasına neden oldu.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin Eğitim Bakanlığı verilerine dayandırdığı pazartesi günkü haberine göre, 2025-2026 akademik yılında çoğu anaokulu ve ilkokul olmak üzere ülkedeki 13.478 okuldan 721'i yetersiz kayıt nedeniyle geçici olarak kapanacak.

2025-2026 akademik yılında ülkedeki öğrenci sayısının yaklaşık 1,21 milyon olması öngörülüyor. Bu sayı, 2018-2019 dönemine kıyasla 150.000'in üzerinde bir düşüş anlamına geliyor.

Haberde ülkedeki yüzlerce okulun, uzun süredir yaşanan demografik gerileme nedeniyle kapandığı belirtildi. Yunanistan İstatistik Kurumu'na göre doğum oranlarının düşmesi, yaşlanma ve ülke dışına göç nedeniyle ülkenin nüfusu son 13 yılda 400.000'den fazla düştü.

Haberde tüm ülkede kapanan okullar bulunduğu, Attika bölgesindeyse 77 okulun kapandığı bildirildi. Ayrıca ülkenin ücra kesimlerinde yaşayan bazı çocukların artık okul yolunda günde 80 kilometreye kadar yol kat etmesi gerektiği vurgulandı.