Yunanistan'da Demir Yolu İşçisi Kazada Hayatını Kaybetti, Çalışanlar İş Bıraktı

Yunanistan'da bir demir yolu işçisinin geçirdiği iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından metro, troleybüs ve tramvay çalışanları iş bıraktı.

Yunanistan Şehir içi Demir yolları Firması (STASY), yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah Pire'deki demir yolunda iş kazası yaşandığını ve bir demir yolları baş mühendisinin kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şehir içi Demir yolları Çalışanları Birliği de ölümle sonuçlanan kazanın ardından bugün tramvay, troleybüs ve tramvay çalışanlarının işçi güvenliği koşullarının artırılması talebiyle 6 saat iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda yerel saatle 12.00-18.00 saatlerinde metro, tramvay ve troleybüsler, başkent Atina'da hizmet vermeyi durdurdu.