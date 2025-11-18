Yunanistan'da Demir Yolu Çalışanlarından 24 Saatlik Grev

Yunanistan'da demir yolu çalışanları 24 saatlik grev düzenliyor.

Demir yolu sendikalarının çağrısıyla çalışanlar 24 saatlik grev kararı aldı.

Grev nedeniyle bugün çoğu tren seferi iptal edilirken bazı seferlerde ise saat değişikliğine gidildi.

Demir yolu çalışanları, personel sayısının artırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımlarının yapılması ve modern teçhizat tedarik edilmesi gibi taleplerde bulunuyor.