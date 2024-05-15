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Yunanistan'da Çöl Tozu ve Sıcaklık Artışı Uyarısı

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Yunanistan'da 18-19 Mayıs'ta Afrika üzerinden gelmesi beklenen çöl tozu ve ani sıcaklık artışı nedeniyle halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Meteoroloji uzmanları, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının Yunanistan'ı etkisi altına alacağını belirtti. Uzmanlar, cumartesi günü hava sıcaklığının 34-35 dereceye, pazar günü ise 35-36 dereceye kadar yükseleceğini öngörüyor. Sıcak hava dalgalarının yanı sıra Afrika'dan yüksek miktarda çöl tozu geleceği kaydedildi. Çöl tozu ve sıcak hava nedeniyle halka gerekli önlemleri almaları, açık havada fazla zaman geçirmemeleri uyarısı yapıldı. Afrika üzerinden gelen çöl tozu, 24 Nisan'da başkent Atina'da gökyüzünü kaplamıştı. Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve çevresinde görüş mesafesi oldukça azalmıştı.

Yunanistan'da 18-19 Mayıs'ta Afrika üzerinden gelmesi beklenen çöl tozu ve ani sıcaklık artışı nedeniyle halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının Yunanistan'ı etkisi altına alacağını belirtti.

Uzmanlar, cumartesi günü hava sıcaklığının 34-35 dereceye, pazar günü ise 35-36 dereceye kadar yükseleceğini öngörüyor.

Sıcak hava dalgalarının yanı sıra Afrika'dan yüksek miktarda çöl tozu geleceği kaydedildi. Çöl tozu ve sıcak hava nedeniyle halka gerekli önlemleri almaları, açık havada fazla zaman geçirmemeleri uyarısı yapıldı.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, 24 Nisan'da başkent Atina'da gökyüzünü kaplamıştı. Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve çevresinde görüş mesafesi oldukça azalmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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