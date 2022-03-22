Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı düzenlenecek - Haberler

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Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı düzenlenecek

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı düzenlenecek

Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, INIOCHOS hava tatbikatına bu yıl ABD, İsrail, Fransa, İtalya, Kıbrıs Rum kesimi ve Slovenya katılacak.

ABD'nin F-15 savaş uçakları ve "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarıyla, Fransa'nın ise Charles de Gaulle uçak gemisiyle katılım sağlayacağı tatbikatta İsrail'e ait F-16 savaş uçakları de yer alacak.

Tatbikata, Avusturya ve Kanada'dan personel katılırken, Mısır, Arnavutluk, Avusturya, Kuzey Makedonya, İngiltere, Hindistan, Kuveyt, Hırvatistan, Fas ve Suudi Arabistan'dan da gözlemciler iştirak edecek.

28 Mart'ta başlayacak tatbikat 7 Nisan'a kadar sürecek.

İlk kez 1980'lerde başlayan "INIOCHOS???????" hava tatbikatı, yılda bir kez farklı ülkelerin de katılımıyla gerçekleştiriliyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, İsrail, Yunan, Güncel, Haberler

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