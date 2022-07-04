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Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Yunanistan'ın pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı köyler ve bir otelin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı köyler ve bir otelin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Patra yakınlarındaki Amfissa bölgesi, İyon Denizi'ndeki Zakinthos Adası, Mora Yarımadası'ndaki Kranidi bölgesi, Atina'nın kuzeyindeki Shimatari bölgesi, Selanik yakınlarındaki Aynoroz Yarımadası ve ülkenin batısındaki Ileia kentinde çıkan orman yangınları için karadan ve havadan söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Ülke genelinde şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Sivil Savunma İdaresinin talimatıyla bazı köyler tedbiren boşaltılırken, Kranidi'deki bir otel tahliye edildi. Otelde kalanlar güvenli bölgeye nakledildi.

Yangınlara müdahale eden İtfaiye Teşkilatı, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tehlikesinin yarın da süreceği uyarısında bulundu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Yunanistan Selanik Güncel Haberler

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