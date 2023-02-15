Yunanistan'da çocuklardan oluşan koro depremzedeler için şarkı söyledi

Yunanistan'da çocuklardan oluşan bir koro başkent Atina'da Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen çocuklarla dayanışma için şarkı söyledi.

Yunanistan'da çocuklardan oluşan bir koro başkent Atina'da Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen çocuklarla dayanışma için şarkı söyledi.

Mikis Theodorakis Müzesi Korosu'ndaki çocuklar, Yunanistan'ın dünyaca ünlü sanatçısı Theodorakis'in Akropolis semtindeki evi önünde sanatçının bestelediği iki şarkıyı seslendirdi.

Theodorakis'in vasiyetinin de komşularla dostluk ve barış köprüleri kurmak olduğunu ifade eden Koro Şefi Stefanos Kardiolakas, "Türkiye ile Suriye halklarına, buradaki çocuklara, sevgi ve dayanışma mesajı gönderiyoruz." diye konuştu.

Kardiolakas, ünlü Yunan şair Odiseas Elitis'in sözlerini, Theodorakis'in bestesiyle buluşturan şarkılar eşliğinde, Türk halkını sevgi ve dayanışmayla kucakladıklarını vurguladı.

Çocuklar ise "Şarkılarımızla, size sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz", "Sizin ünlü şairiniz Nazım Hikmet'in de dediği gibi en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız", "Sizi kollarımız açık bir şekilde sevgiyle Yunanistan'a bekliyoruz" ve "Dostluk, sevgi ve dayanışmadan oluşan bir gökkuşağı olalım" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.