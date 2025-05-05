AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Yunanistan'da Çocuklar Arası Şiddeti Önleme Stratejisi Uygulamada

Yunanistan'da Çocuklar Arası Şiddeti Önleme Stratejisi Uygulamada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, 10 bakanlığın işbirliğiyle çocuklar arası şiddeti ve suça karışmayı önlemeye yönelik yeni bir strateji geliştirdi. Strateji, akran zorbalığı ve aile içi şiddet ile internet üzerinden zorbalığa karşı önlemler içeriyor.

Yunanistan'da, çocuklar arasında şiddeti önlemeye yönelik "Şiddet ve Suça Karşı Strateji" başlığı altında yeni bir çalışmanın uygulanacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in yaptığı açıklamaya göre, 10 bakanlığın işbirliğiyle hazırlanan strateji, 18 yaş altındaki çocuklar arasında şiddeti ve suça karışmayı önlemeyi hedefliyor.

Okullarda akran zorbalığı ve şantajla mücadeleyi temel alan strateji, ayrıca aile içi şiddet, ırkçılık, holiganizm ile internet üzerinden zorbalık ve şantaj gibi sorunlara da çözüm arıyor.

Bu kapsamda çocukların internet kullanımının ebeveynler tarafından denetlenebileceği bir dijital platform oluşturulması, okullarda psikolog bulundurulması, akran zorbalığının bildirilebileceği bir dijital sistemin devreye alınması ve çocukların spora teşvik edilmesi gibi önlemler öngörülüyor.

Okulda işlenen suçlarda, öğrenciyi okuldan uzaklaştırma yerine, "kamu hizmeti" cezası verilmesi de strateji içerisindeki yenilikler arasında yer alıyor.

Başbakanlık verilerine göre, ülkede 2024'te 302 çocuk hırsızlık, 494 çocuk gasp, bine yakın çocuk yaralama, 78 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

Öte yandan 1215 hırsızlık, 315 gasp, 870 yaralama ve 28 cinsel istismar olayında failler 18 yaşın altındaydı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.