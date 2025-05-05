Yunanistan'da Çocuklar Arası Şiddeti Önleme Stratejisi Uygulamada

Yunanistan'da, çocuklar arasında şiddeti önlemeye yönelik "Şiddet ve Suça Karşı Strateji" başlığı altında yeni bir çalışmanın uygulanacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in yaptığı açıklamaya göre, 10 bakanlığın işbirliğiyle hazırlanan strateji, 18 yaş altındaki çocuklar arasında şiddeti ve suça karışmayı önlemeyi hedefliyor.

Okullarda akran zorbalığı ve şantajla mücadeleyi temel alan strateji, ayrıca aile içi şiddet, ırkçılık, holiganizm ile internet üzerinden zorbalık ve şantaj gibi sorunlara da çözüm arıyor.

Bu kapsamda çocukların internet kullanımının ebeveynler tarafından denetlenebileceği bir dijital platform oluşturulması, okullarda psikolog bulundurulması, akran zorbalığının bildirilebileceği bir dijital sistemin devreye alınması ve çocukların spora teşvik edilmesi gibi önlemler öngörülüyor.

Okulda işlenen suçlarda, öğrenciyi okuldan uzaklaştırma yerine, "kamu hizmeti" cezası verilmesi de strateji içerisindeki yenilikler arasında yer alıyor.

Başbakanlık verilerine göre, ülkede 2024'te 302 çocuk hırsızlık, 494 çocuk gasp, bine yakın çocuk yaralama, 78 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu.

Öte yandan 1215 hırsızlık, 315 gasp, 870 yaralama ve 28 cinsel istismar olayında failler 18 yaşın altındaydı.