Yunanistan'da çiftçiler, Volos Limanı'nı ulaşıma kapattı

Yunanistan'ın Volos kentinde tarım sektörüne yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Çiftçiler ve besiciler, traktörleriyle limanın ana girişlerini kapatarak ulaşımı durdurdu. Eylem sırasında balıkçılar da denizden destek verdi.

Yunanistan'da tarım sektörüne yönelik protestolar, bugün Volos kentinde liman çevresinde yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde bölgede toplanan çok sayıda çiftçi ve besici, traktörlerle Volos Limanı'nın ana girişlerini kapatarak ulaşımı durdurdu.

Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle açıkta konuşlanarak eyleme denizden destek verdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri nedeniyle, liman yaklaşık 5 saat kapalı kaldı.

Çiftçiler daha sonra bölgeden ayrılarak limanın yeniden açılmasına imkan sağladı.

Eyleme katılan çiftçilerden Dimitris Kalogeropulos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor durumdayız, sesimizi duyurmak zorundayız. Limanı kapatmak bizim için kolay değil ama başka çaremiz kalmadı." dedi.

Voloslu balıkçılardan Nikos Stavrianos ise "Çiftçiler yalnız değil, aynı sorunları biz de yaşıyoruz. Bu yüzden denizden destek vermek görevimizdi." ifadelerini kullandı.

Selanik Limanı'nın kapatılması bekleniyor

Çiftçilerin cuma günü Selanik Limanı'nı kapatmaları bekleniyor.

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları, havaalanlarını ve sınır kapılarını kapatıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
