Yunanistan'da çiftçiler ile polis arasında arbede yaşandı

Yunanistan'da sınır kapısını kapatmak isteyen çiftçiler ile çiftçilere müdahale eden polis arasında arbede çıktı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Serez kentindeki Promahona sınır kapısını kapatmak isteyen çiftçi konvoyunun Petriçi kavşağına ulaşmasıyla polis ekipleri bölgede barikat kurdu.

Traktörlerin polis barikatını aşmaya çalışması üzerine çiftçiler ile polis arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Korint kentinde de çiftçilerin otoyolu kapatma girişimi sırasında arbede yaşandı, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yunanistan genelinde düzenlenen eylemler kapsamında şehirler arası otoyolları da zaman zaman kapatan çiftçiler, devlet teşviklerinde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.