Haberler

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluklar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Atina'da traktörleri ile eylem yaptı. Kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşları da eyleme destek verdi.

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem düzenledi.

Devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep eden çiftçiler, haftalardır ülkenin farklı bölgelerinde hükümete seslerini duyurmak üzere yaptıkları yol kapatma eylemlerinin ardından bugün de başkent Atina'ya geldi.

Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.

Çiftçilere, kamu ve özel sektör çalışanları, öğrenci toplulukları ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpas da Sintagma'daki eyleme katıldı.

Tirhala kentinden gelen çiftçi Antonis Saras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan üretim maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Aylarca tarlada çalışıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için sesimizi duyurmaya geldik." dedi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe'den KAP bildirimi geldi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu