Yunan çiftçiler eylemlerini artıracak

Yunanistan'da çiftçiler, hükümetten taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesiyle eylemlerini artırma kararı aldı. ?

Ülke genelindeki protestocu çiftçileri temsil eden Panhelenik Komite, Serez kentinde bir araya geldi. ?

Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, çiftçiler, yol kapatma eylemlerini sürdürme ve gelecek günlerde yeni protesto adımları atma konusunda uzlaştı. ?

Çiftçi temsilcileri, talepleri karşılanana kadar protestoların devam edeceğini vurguladı. ?

Mevcut koşullarda Başbakan ile görüşme zemininin bulunmadığını savunan çiftçiler, hükümetin kendilerini oyaladığını ileri sürdü. ?

Çiftçiler, yaklaşık 19 gündür sürdürdükleri eylemlerin temel amacının ekonomik olarak ayakta kalmak olduğunu belirterek, hükümetin politikalarına karşı geri adım atmayacaklarını söyledi.

Eylemler kapsamında bazı ana güzergahlarda kontrollü geçişlerin uygulanacağı, yılbaşı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşların mağdur edilmemesi için belirli saatlerde yolların açılacağı ifade edildi.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.