Kozani'de çiftçiler, taleplerinin karşılanması için bölge yönetimi binasının önünde eylem yaptı

Yunanistan'ın Kozani kentindeki çiftçiler, taleplerinin karşılanması çağrısıyla bölge yönetimi binasının önünde eylem yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, çiftçiler, dün akşam saatlerinde Batı Makedonya Bölge Yönetimi binasının önüne giderek yaklaşık 4 ton bitkisel atık ve gübreden oluşan yükü, binanın girişine döktü.

Teselya bölgesindeki Tempi Tüneli'nde de çiftçiler düzenledikleri bir başka eylem sırasında, Atina-Selanik yolunu geçici olarak kapattı.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.