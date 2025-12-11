Yunanistan'da çiftçiler ve yetiştiriciler, ekonomik gerekçelerle Kavala'da protesto düzenledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre çevre bölgelerden üzüm üretimi yapanların da aralarında bulunduğu çiftçiler ve arıcılar, Makedonya-Trakya Eyalet Birimi'nin önünde bir araya geldi.

Traktörler ve tarım araçlarıyla binanın çevresinde toplanan eylemciler, kurumun girişini sembolik olarak kapattı.

Eylemciler, protesto amacıyla binanın önüne saman balyaları, domates, üzüm ve süt döktü.

Üreticiler, artan maliyetler, düşük alım fiyatları, geciken destek ödemeleri ve yetersiz tazminatlar nedeniyle ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Pangeo Çiftçiler Birliği Başkanı Grigoris Gruzidis, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki üreticilerin geri adım atma niyetinde olmadıklarını belirterek, eylemlerin talepleri karşılanıncaya kadar sürebileceğini söyledi.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden protestolar nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.