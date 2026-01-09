Haberler

Yunanistan'da Pazar Esnafı Aşırı Vergilendirmeye Karşı Ülke Genelinde Greve Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da açık hava çiftçi pazarları, aşırı vergilendirmeye karşı protesto olarak süresiz greve başladı. Satıcılar, vergi yüklerinin fiyatları artırdığını ve tüketicilere ek yük getirdiğini belirtti.

ATİNA, 9 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da greve katılan insanlar, 7 Ocak 2026.

Yunanistan genelinde açık hava çiftçi pazarlarında faaliyet gösteren satıcılar çarşamba günü süresiz greve başladı. Satıcılar, aşırı vergilendirme olarak tanımladıkları uygulamalara tepki göstermek amacıyla Atina'da Yunanistan Maliye Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Satıcı dernekleri tarafından yapılan açıklamalarda, dağıtım zincirinin her aşamasında uygulanan ağır vergi yükünün açık hava pazarlarındaki fiyatları ciddi biçimde yükselttiği vurgulandı. Açıklamalarda ayrıca, süregelen ekonomik baskılar nedeniyle harcamalarını zaten kısan tüketiciler üzerinde bu durumun ilave bir yük oluşturduğu ifade edildi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor