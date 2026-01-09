Yunanistan'da Pazar Esnafı Aşırı Vergilendirmeye Karşı Ülke Genelinde Greve Başladı

ATİNA, 9 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da greve katılan insanlar, 7 Ocak 2026.

Yunanistan genelinde açık hava çiftçi pazarlarında faaliyet gösteren satıcılar çarşamba günü süresiz greve başladı. Satıcılar, aşırı vergilendirme olarak tanımladıkları uygulamalara tepki göstermek amacıyla Atina'da Yunanistan Maliye Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Satıcı dernekleri tarafından yapılan açıklamalarda, dağıtım zincirinin her aşamasında uygulanan ağır vergi yükünün açık hava pazarlarındaki fiyatları ciddi biçimde yükselttiği vurgulandı. Açıklamalarda ayrıca, süregelen ekonomik baskılar nedeniyle harcamalarını zaten kısan tüketiciler üzerinde bu durumun ilave bir yük oluşturduğu ifade edildi. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)