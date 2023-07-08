Yunanistan'da çalıntı araçla kaçarken polis kurşunuyla vurulan Suriyeli hayatını kaybetti

Yunanistan'da çalıntı bir araçla kaçarken polis tarafından vurulan bir Suriyeli hayatını kaybetti. Sürücü, polisin dur ikazına uymayarak hızını artırınca bir evin duvarına çarptı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulan Suriyeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yasa dışı göçmen kaçakçılığı, araç hırsızlığı ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.