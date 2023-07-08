Yunanistan'da çalıntı araçla kaçarken polis kurşunuyla vurulan Suriyeli hayatını kaybetti
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Yunanistan'da çalıntı bir araçla kaçarken polis tarafından vurulan bir Suriyeli hayatını kaybetti. Sürücü, polisin dur ikazına uymayarak hızını artırınca bir evin duvarına çarptı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulan Suriyeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yasa dışı göçmen kaçakçılığı, araç hırsızlığı ve uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.
Yunanistan'da çalıntı araçla kaçarken takibe alan polisin kurşunuyla vurulan bir Suriyelinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bu sabah otoyolda çalıntı bir araç tespit edildi.
Polis, Attiki Bölgesi'ndeki Galaçi'den çalınan aracın durması için ikazda bulundu.
Araçtaki tek kişi olan sürücü dur ikazına uymayıp hızını artırınca Larisa kenti yakınlarında bir evin duvarına çarptı.
Sürücü, araçtan inerek kaçmaya çalışırken bir polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Polis, ölen sürücünün 20 yaşında bir Suriyeli olduğunu, yasa dışı göçmen kaçakçılığı, araç hırsızlığı ve uyuşturucudan sabıkası bulunduğunu bildirdi.