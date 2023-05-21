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Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisi seçim yarışını önde götürüyor

Güncel Haberler

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 41'i geçti.

Sandıkların yüzde 37,49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12,4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6,86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,52 ile sıralandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Kiryakos Miçotakis Yunanistan Güncel Haberler

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