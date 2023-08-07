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Yunanistan'da Attika bölgesindeki yangınlarda ormanlık alanların yüzde 23'ü tahrip oldu

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Yunanistan'da başkent Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda 2017'den bu yana ormanlık alanların yüzde 23'ü tahrip oldu. Attika bölgesinde yaşanan 11 büyük yangın, yaklaşık 2,5 milyon dönümlük ormanlık alanı yok etti. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yüksek orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan'da başkent Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda 2017'den bu yana ormanlık alanların yüzde 23'ü tahrip oldu.

Yunan Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bugüne kadar Attika bölgesinde yaşanan 11 büyük yangın, yaklaşık 2,5 milyon dönümlük ormanlık alanı yok etti.

Yangınlardan etkilenen kesimin bölgenin ormanlık alanlarının yüzde 23'ünü oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı yüksek orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan son derece dikkatli olmaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

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Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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