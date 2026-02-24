Haberler

Yunanistan'da sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ödenen tazminat 100 avroya çıkarıldı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, askerlik hizmetine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Temel eğitim süresi 10 haftaya yükseltilirken, sınır bölgelerinde görev yapan erlerin aylık tazminatı 100 avroya çıkarıldı.

Yunanistan'da askerlik hizmetine ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında, temel eğitimin süresi 10 haftaya çıkarıldı ve sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 100 avroya yükseltildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığının "Gündem 2030" reform programı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni askerlik modeli, Şubat 2026 celp döneminden itibaren yürürlüğe girdi.

Askerlik hizmetinin 12 ay olduğu ülkede, Batı Trakya ve Doğu Ege adaları gibi sınır bölgelerinde görev yapmayı tercih edenler için bu süre 9 aya indirilecek.

Düzenleme kapsamında, sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 8,80 avrodan 100 avroya, temel eğitimin süresi de 10 haftaya çıkarıldı. Ülke içindeki birliklerde görev yapan erlere ise aylık 50 avro ödeme yapılacak.

