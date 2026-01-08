Yunanistan'da askerler rütbe ve terfilere yönelik yasal değişiklikleri protesto etti

Haberler

Yunanistan Savunma Bakanlığının rütbe ve terfi değişikliklerini içeren yeni yasa tasarısı, askerler tarafından Atina'da protesto edildi. Askerler, düzenlemenin hak kayıplarına neden olacağını belirterek tasarının geri çekilmesini talep etti.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplanan askerler ve emekli askerler, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak mecliste görüşülen rütbe ve terfilerdeki değişikliklere yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi.

Askerler, söz konusu yasa tasarısının rütbe ve terfi sisteminde hak kayıplarına neden olacağını ileri sürerek tasarının geri çekilmesini talep etti.

Eylem sırasında askerler, ekonomik kriz döneminde memur ve emekliler için kaldırılan 13 ve 14'üncü maaş uygulamalarının yeniden getirilmesi, lojman desteği sağlanması ve kamu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönündeki taleplerini de dile getirdi.

