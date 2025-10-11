Yunanistan'da Askeri Personelden Yasa Tasarısına Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da askeri personel, Savunma Bakanlığının silahlı kuvvetlerde değişiklikler öngören yasa tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Eski Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce asker, başbakanlık binasına doğru yürüyerek tasarının geri çekilmesini talep etti.

Askerler, tasarının ordu yapısını, görev sürelerini ve terfi ile maaş sistemini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Protestocular ayrıca, düzenlemenin düşük rütbeli personel, erler ve yedek askerler için yeni yükler getirdiğini, kadınların orduya katılımını da zorlaştırabileceğini belirtti.