Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar öğle saatlerinde ziyarete kapatıldı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da tarihi Akropolis de dahil tüm tarihi alanların 12.00-17.30 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da tarihi Akropolis de dahil tüm tarihi alanların 12.00-17.30 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışanları ve ziyaretçileri sıcak hava dalgasından korumak amacıyla tedbir olarak Akropolis ve diğer tarihi alanlar, pazar gününe kadar 12.00-17.30 saatlerinde kapalı kalacak.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, "CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Atina'da sıcaklığın bugün 40 derece olması beklenirken, cumartesi ve pazar günü sıcaklığın 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının 14 Temmuz'da 43 dereceyi bulduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verilmişti.