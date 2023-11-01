Yunanistan'da aşırı sağcı grupların çağrı yaptığı eylem için geniş güvenlik önlemi alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sağcı grupların yasağa rağmen planladıkları eylem nedeniyle Yunanistan Polis Teşkilatının geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu, ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, bugünün, Yunan yargısı tarafından suç örgütü ilan edilen aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi 2 kişinin ölümünün 10. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Aşırı sağcı gruplar ile anarşist gruplar arasında karşılıklı tehditler olduğunu belirten İkonomu, "Polis, gerginliğin geniş çaplı bir soruna dönüşmeden giderilmesi için önlem almış, alarma geçmiştir." dedi.

İkonomu, Yunan Polis Teşkilatının saat 06.00'dan yarın 06.00'ya kadar başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu tüm Attiki Bölgesi'nde geniş güvenlik önlemi aldığını aktardı.

Altın Şafak Partisi, saat 19.00'da Neo İraklio semtinde toplanmaları için üyelerine çağrı yaptı.

Faşizm karşıtı gruplar ise aynı yerde saat 18.00 için eylem çağrısında bulundu.

Söz konusu eylem çağrıları üzerine bölgede 3 binin üzerinde polis görevlendirildi.

Eylemcilerin toplanmasının önlenmesi amacıyla metro hattının Neo İraklio durağının öğleden sonra hizmete kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Aşırı sağcı grupların Yunanistan'daki eylemine katılmak üzere yurt dışından gelenlerin olabileceği endişesiyle ülke sınır kapılarında da önlemler artırıldı.

Aşırı sağcı grupların eylemine katılacağı şüphesi ile 21 İtalyan vatandaşı gözaltına alındı

Aşırı sağcı gruplar tarafından bugün düzenlenmesi planlanan eyleme katılacakları şüphesi ile Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda 21 İtalyan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre dün gece saatlerinde Eleftherios Venizelos Havaalanına varan 21 aşırı sağcı İtalyan vatandaşı gözaltına alınarak, Polis Teşkilatı Yabancılar Şubesine götürüldü.