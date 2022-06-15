Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi davasının duruşması ertelendi

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığının görüşüldüğü ikinci derece temyiz duruşmasının, bomba ihbarının ardından 6 Temmuz'a ertelenmesine karar verildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bazı Altın Şafak üyelerinin cezalarının ertelenmesi, bazı üyelerin ise serbest bırakılmalarına yönelik taleplerinin görüşüldüğü duruşmaya, saat 15.00 civarında gelen bir bomba ihbarı ile ara verildi.

Mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Duruşmanın görüldüğü mahkeme binasının önünde ise faşizm karşıtı eylem yapıldı.

Faşizm karşıtı birlik, akademisyen ve öğrenci örgütlerinin bir araya geldiği eylemde, faşizm ve Nazizm karşıtı sloganların yanı sıra Altın Şafak üyelerinin cezalandırılmasına yönelik sloganlar da atıldı.