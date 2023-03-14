Yunanistan'da arkeologlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan Arkeologlar Birliği (SEA), bir arkeoloğun 7 Mart'ta darbedilmesini protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Mikonos'ta görev yapan arkeolog Manolis Psaros'un 7 Mart'ta darbedilmesi, arkeologların tepkisine ve bugün için 24 saatlik grev kararı almasına neden oldu.

SEA'dan yapılan açıklamada, Psaros'un arkeolojik alanların korunması ve çevre korumasına ilişkin yasaların ihlal edildiği birçok konu üzerinde çalıştığı ve bu nedenle baskı gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, yasal ihlaller üzerine çalışan arkeologlar için kişisel güvenlik önlemleri alınması da istendi.

Arkeoloğu darbeden saldırganların ise kimlikleri henüz belirlenebilmiş değil.