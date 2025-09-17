Haberler

Yunanistan'da Ani Müşterek Hazırlık Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in talimatıyla başlatılan tatbikat, Meriç bölgesi ve Ege Denizi'nde, özel planların uygulanma prosedürlerinin test edilmesi amacıyla icra edildi.

Yunanistan'da sabah erken saatlerde ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildiği duyuruldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yayımlanan açıklamada, tatbikatın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının özel planların uygulanma prosedürlerinin test edilmesi ve operasyonel hazırlığın artırılması olduğu belirtildi.

Ani müşterek hazırlık tatbikatının, Genelkurmay Başkanı'nın sorumluluk alanı içinde, Meriç bölgesi ve Ege Denizi'ni kapsayan kara ve deniz sahalarında düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, tatbikata Silahlı Kuvvetlerin üç kolundan ve Genelkurmay Özel Harp Komutanlığından (DEP) personel ve araçların katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
