Yunanistan'da Anarşist Grup, Filistin'e Destek İçin ABD Konsolosluğuna Pankart Astı

Ruvikonas isimli anarşist grup, Yunanistan'da ABD'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde 'soykırım' yazılı pankart astı. Grup, Filistin halkına destek vermek amacıyla yaptığı eylemde, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi ve gözaltına alındı.

Yunanistan'da Ruvikonas isimli anarşist grubun Filistin'e destek amacıyla ABD'nin Selanik Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya "soykırım" yazılı pankart astığı bildirildi.

Grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkına dayanışmalarını göstermek için ABD'nin Selanik Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya üzerinde "soykırım" yazan bir pankart astıkları bilgisini paylaştı.

Eyleme ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, "Bardak çoktan doldu da taştı bile. ABD kanlı dişlerini göstererek soykırımcı İsrail devletine destek vermeye devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Filistin halkının 77 yıllık baskı, yerinden edilme, ırksal ayrımcılık ve işgalin ardından şimdi de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Etnik temizlik, cinayetler, çocuk katliamları, yıkım, terör ve soykırım. Bunların hepsi ABD, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin bölgedeki vekili İsrail tarafından finanse ediliyor ve gerçekleştiriliyor." denildi.

Gazze'den her gün öldürülmüş çocuk, açlıktan ölen bebek, öfkeli anne ve katledilmiş gazetecilere dair görüntülerin geldiği vurgulanan açıklamada, "Çağımızın en büyük suçuna karşı sessiz kalmamakla yükümlüyüz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, eylemi gerçekleştiren Filistin destekçilerinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

