Yunanistan'da alıkonulan "Lana" petrol tankeri görüntülendi - Haberler

Yunanistan'da alıkonulan "Lana" petrol tankeri görüntülendi
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Yunanistan'da yaklaşık bir hafta önce, İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alı koyulan "Lana" isimli petrol tankeri Karistos açıklarında bekletiliyor.
Yunanistan'da yaklaşık bir hafta önce, İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alı koyulan "Lana" isimli petrol tankeri Karistos açıklarında bekletiliyor. Tankerdeki İran petrolü başka bir gemiye transfer ediliyor.
AA / Ayhan Mehmet - Güncel