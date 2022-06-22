Yunanistan'da Akaryakıt Tüketimine Yönelik Sübvansiyon Uzatıldı - Haberler

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Yunanistan'da Akaryakıt Tüketimine Yönelik Sübvansiyon Uzatıldı

Xinhua - Güncel
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Yunanistan'da Akaryakıt Tüketimine Yönelik Sübvansiyon Uzatıldı

ATİNA, 22 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir görevli bir araca yakıt dolduruyor, 21 Haziran 2022.

ATİNA, 22 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir görevli bir araca yakıt dolduruyor, 21 Haziran 2022. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Salı günü, süregelen uluslararası enerji krizinin ortasında hane halklarının ve işletmelerin bütçelerindeki yükü hafifletmek için akaryakıt tüketimine yönelik sübvansiyonun üç ay daha uzatıldığını duyurdu. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun bu ayın başında yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'ın yıllık enflasyonu Mayıs ayında yüzde 11,3 ile 29 yılın en yüksek seviyesine çıktı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Güncel

21 Haziran Yunanistan Güncel Haberler

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