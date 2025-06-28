Yunanistan'da Afrika Domuz Vebası Vakası Tespit Edildi

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Yunanistan'ın Amfipoli bölgesindeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası vakası tespit edildi. 50 domuzun bulunduğu çiftlikte hastalık nedeniyle acil önlemler alındı, enfekte hayvanlar itlaf edildi.

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Serez iline bağlı Amfipoli bölgesinde bulunan bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) vakası tespit edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, hastalığın 50 domuzun bulunduğu küçük bir çiftlikte görüldüğü, çevrede başka bir domuz üretim tesisinin bulunmadığı bildirildi.

Bölgede acil önlemlerin yürürlüğe girdiği aktarılan haberlerde, uzman veteriner ekiplerin enfekte hayvanların itlafı ve sağlık koşullarına uygun şekilde gömülmesi işlemlerine başladığı kaydedildi.

Yunanistan Tarım Bakanlığı da Serez bölgesinden canlı domuzlar ile domuz ürünlerinin çıkarılmasının yasaklandığını ve domuz alım satımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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