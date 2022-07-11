Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi - Haberler

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Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi

Xinhua - Güncel
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Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi

SOUNİO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Sounio kentinde düzenlenen uluslararası açık deniz yelken yarışı "AEGEAN 600"e resmen start verilmesiyle yelkenli tekneler yarışa başladı, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)

SOUNİO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Sounio kentinde düzenlenen uluslararası açık deniz yelken yarışı "AEGEAN 600"e resmen start verilmesiyle yelkenli tekneler yarışa başladı, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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