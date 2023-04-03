Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü kazanın ardından durdurulan tren seferleri tekrar başladı

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat gecesi meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından durdurulan tren seferleri tekrar başladı.

Atina'dan kalkan tren, kazanın olduğu Tempi'den geçerek Selanik'e vardı.

Yaklaşık 100 yolcunun yer aldığı trende, Altyapı ve Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yorgos Yeropetritis ile Yunanistan Demir Yolları Örgütü (OSE) ve "Hellenic Train" Şirketi üst düzey yetkilileri de seyahat etti.

Bundan sonra yapılacak seferlerde personel sayısının artırılması dahil güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması öngörülüyor.

Olay

Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat Salı yerel saatle 23.20'de meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.

Tepkiler ve güvenlik endişeleri nedeniyle kazanın ardından tüm tren seferleri iptal edilmişti.