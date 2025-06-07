Yunanistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Yunanistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
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Yunanistan'da 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayion Oros olan sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre uzaklıkta olup, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan'da saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ayion Oros olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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