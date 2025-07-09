Yunanistan'da 4 Çinli Casusluk Şüphesiyle Tutuklandı

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Yunanistan'ın Tanagra kentindeki askeri tesisin fotoğraflarını çeken 4 Çinli turist, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Çinlilerin cep telefonlarında askeri savaş uçaklarına ait fotoğraflar bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 70 kilometre uzaktaki Tanagra'da bulunan askeri tesisin fotoğrafını çeken 4 Çinlinin tutuklandığı kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 47 yaşında bir çift, onların 15 yaşındaki oğlu ve 53 yaşlarındaki arkadaşlarının Tanagra'daki askeri tesisin fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Bunun üzerine 4 Çinli, hava kuvvetleri personelince durduruldu ve polis çağrıldı. Götürüldükleri polis merkezinde Çinlilerin cep telefonlarında askeri savaş uçaklarına ilişkin fotoğraflar bulundu. Bu nedenle önce gözaltına alınan 4 Çinli daha sonra tutuklandı.

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Çinliler ise sadece turist olduklarını savundu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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