Yunanistan'da 1 Milyon Elektrik Abonesi Faturasını Ödemiyor
Yunanistan'da 2024 yılında 5 milyon elektrik aboneden yaklaşık 1 milyonunun elektrik faturasını zamanında ödemediği, gecikmiş borçların toplamının ise 3,2 milyar avroya ulaştığı bildirildi.
Yunanistan'da 2024'te 5 milyon aboneden yaklaşık 1 milyonunun elektrik faturasını zamanında ödemediği bildirildi.
Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumunun (RAAEY) 2024 yıllık raporuna göre, Yunanistan'da abonelerin yaklaşık 5'te biri elektrik faturasını zamanında ödemedi.
Raporda, gecikmiş borçların toplam tutarının 3,2 milyar avroya ulaştığı belirtildi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel