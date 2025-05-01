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Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşleri

Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşleri
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Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME) ve diğer sendikaların öncülüğünde kutlandı. Yürüyüşte, hayat pahalılığı, iş sözleşmeleri ve tren kazasının sorumlularının bulunması gibi talepler dile getirildi. Katılımcılar, Filistin için özgürlük sloganları attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşle kutlandı.

Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'da toplanan grup, parlamento binası önüne yürüdü.

Halk, eylem vesilesiyle, iki yıl önce Yunanistan'da yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasındaki sorumluların bulunması, son dönemde artan hayat pahalılığına çözüm bulunması, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi, maaşların artırılması gibi taleplerini de dile getirdi.

Öte yandan Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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