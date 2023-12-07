- Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: "Yunanistan ile Türkiye'nin siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem" Sakellaropoulou, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "Yunanistan...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: 'Yunanistan ile Türkiye'nin siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem'Sakellaropoulou,...

- Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou: "Yunanistan ile Türkiye'nin siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem"

Sakellaropoulou, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti

ATİNA - Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyaretinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile makamında bir araya geldi. Sakellaropoulou görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik" dedi. Bu durumun iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi, gerginlikleri bertaraf edecek iklimin oluşturulması ve karşılıklı siyasi irade için güçlü bir temel oluşturduğuna işaret eden Sakellaropoulou, "İki ülkenin iş birliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem" ifadesini kullandı.

Çeşitli hususlarda iki ülkenin farklı yaklaşımlarının bulunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Sakellaropoulou, "Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir" şeklinde konuştu.

İlişkilerde yapıcı iklimin korunması ve buna yatırım yapılmasının önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, "Bugün 6 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmanızın bu olumlu ruhu yansıttığına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, "Bu düşüncelerle dost Türk halkına refah ve barış temenni ediyorum. 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı çerçevesinde yapıcı görüşmeler diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe "Çok teşekkür" diyerek basın toplantısını bitirdi.