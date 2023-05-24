Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, parti liderleriyle görüştü

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamamasıyla ilgili parti liderleriyle bir araya geldi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamamasıyla ilgili parti liderleriyle bir araya geldi.

Sakelaropulu, seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan parti liderlerini Cumhurbaşkanlığına davet etti.

Cumhurbaşkanı, parti liderleriyle yaklaşık yarım saat görüştü.

Toplantının ardından liderler açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Sakelaropulu'nun bugün yerel saatle 13.00'da Sayıştay Başkanı İoannis Sarma ile görüşeceği belirtildi.

Sarma'nın, ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti kurma görevini iade etmişlerdi.

Seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetmişti

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçim için ikinci kez sandık kurulacak.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.

Miçotakis, ikinci seçimlerin 25 Haziran'da yapılabilmesi için çalışmalarını hızlandıracakları açıklamasında bulunmuştu.